Назван единственный окупившийся в летнем прокате российский фильм

Комедия «Бабушка легкого поведения» стала единственным российским фильмом, окупившимся в прокате летом. Об этом в понедельник, 28 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

Лента режиссера Марюса Вайсберга с комедийным актером Александром Реввой в главной роли собрала 130 миллионов рублей в странах СНГ. Бюджет картины составил 90 миллионов рублей.

Отмечается, что летний сезон для отечественного кинопроката — традиционно неудобный. В прошлом году в этот период на российские картины пришлось два процента сборов.

Всего с начала 2017-го в прокате окупились четыре ленты. Кроме «Бабушки легкого поведения», это «Притяжение» Федора Бондарчука, «Гуляй, Вася» Романа Каримова, «Невеста» Святослава Подгаевского.

Комедия Вайсберга появилась в кинотеатрах 17 августа. В ней рассказывается об аферисте, который прячется от бандитов в доме престарелых, перевоплотившись в пожилую женщину.