Культура
 

Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы

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Станислав Говорухин
Станислав Говорухин

Кинорежиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что больше не намерен снимать фильмы. Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Удмуртию в воскресенье, 27 августа, передает «Интерфакс».

По словам режиссера, своей лучшей картиной он считает «Конец прекрасной эпохи» 2015 года. «Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать», — заявил Говорухин.

Он добавил, что фильм во многом автобиографичен, хотя и снят по мотивам произведений писателя Сергея Довлатова.

В центре сюжета «Конца прекрасной эпохи» — история журналиста и писателя Андрея Лентулова, который переезжает из Ленинграда в Таллин в поисках своего места в жизни. Действие происходит в 1970-е годы. В ленте, в частности, затрагивается тема советской цензуры.

Фильм основан на книге Довлатова «Компромисс». В нем снялись Иван Колесников, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Борис Каморзин.

Говорухин — режиссер, сценарист и актер. Снял множество фильмов и сериалов, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

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