Говорухин назвал мифом представление об СССР как о самой читающей стране

Глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин назвал мифом представление о том, что Советский Союз был самой читающей страной мира. Об этом он заявил на форуме «Культура — национальный приоритет», передает во вторник, 24 апреля, ТАСС.

По словам Говорухина, в последнее десятилетие существования СССР число читателей резко сокращалось.

Депутат считает, что современное падение читательского интереса связано с подорожанием книжной продукции в полтора раза за последние два-три года. «Мало того, что книги дорожают, книжные магазины исчезают, с 2010 по 2016 год было закрыто около шести с половиной тысяч магазинов», — сказал Говорухин.

Режиссер подчеркнул, что доверяет данным «Левада-Центра» и Книжного союза, согласно которым россияне читают в среднем по три книги в год. Он отметил, что в Германии эта цифра составляет 11, а в США — 12.