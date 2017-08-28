Автор единственной окупившейся в прокате российской ленты раскрыл причину успеха

Режиссер Марюс Вайсберг заявил, что успех фильма «Бабушка легкого поведения» в российском прокате обусловлен тем, что это «олдскульная, гайдаевская, но на современном языке смешнючая комедия». Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 28 августа.

«И, конечно, мы экономили как могли. Но старались, конечно, [делать это] не за счет качества фильма. Поэтому такой баланс и постоянное напряжение», — отметил Вайсберг.

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Лента «Бабушка легкого поведения» вышла на экраны 17 августа и за 10 дней собрала 130 миллионов рублей в странах СНГ. Ее бюджет составил 90 миллионов рублей.

Ранее в понедельник сообщалось, что комедия Вайсберга стала единственным российским фильмом, окупившимся в прокате летом. Всего с начала 2017 года таковыми стали четыре фильма — кроме «Бабушки легкого поведения», это «Притяжение» Федора Бондарчука, «Гуляй, Вася» Романа Каримова, «Невеста» Святослава Подгаевского.