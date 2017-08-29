Nike облегчил кроссовки за счет инновационных материалов

В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась обновленная модель Nike Air Max 97. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 29 августа.

Кроссовки Ultra стали легче за счет использования инновационного материала и избавления от лишних деталей. Верх модели сделан по технологии Hyperfuse, который получается в результате склеивания трех разных материалов друг с другом. Цена обуви — 11990 рублей.

В конце июля 2017 года марка объявила о выпуске 13 новых версий кроссовок Air Max 97. Кроссовки появятся в разных цветовых решениях. Модель станет доступной в трех вариантах исполнения: стандартный OG, люксовый Premium (в том числе с верхом из змеиной кожи) и облегченный Ultra 17.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports.Штаб-квартира марки располагается в Бивертоне (штат Орегон).