Мужчина распылил газ в лицо сотрудникам службы безопасности московского метро

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения брызнул из газового баллончика в лицо сотрудникам службы безопасности московского метрополитена. Об этом во вторник, 29 августа, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил РИА Новости.

По его словам, в ночь на 29 августа неизвестный проник на станцию метро «Пролетарская» после закрытия и вступил в перепалку с двумя сотрудниками службы безопасности. В ходе конфликта дебошир достал газовый баллончик и распылил его им в лицо.

«Сотрудники УВД на Московском метрополитене оперативно задержали мужчину 1975 года рождения, в отношении него был составлен протокол по статье 20.21 КоАП России "Появление в общественных местах в состоянии опьянения"», — отметил Мышляев. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По статье о появлении в общественных местах в пьяном виде мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.