Спрос на деловые путешествия из России в Грузию вырос в разы

Спрос на перелеты из России в Грузию у деловых туристов существенно вырос в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 29 августа.
Число купленных деловыми путешественниками авиабилетов в закавказскую республику за восемь месяцев 2017 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2016-го. Страна оказалась на третьем месте по общему числу билетов, проданных туристам из России в государства ближнего зарубежья.
Лидером по объемам продаж оказался Казахстан, за ним следует Узбекистан. На четвертой позиции находится Белоруссия. Замыкает топ-5 Азербайджан.
Украина держалась в пятерке лидирующих направлений ближнего зарубежья у бизнес-путешественников из России несколько лет подряд. В этом году она опустилась на шестое место.
В целом продажи авиабилетов деловым туристам из России в данный регион выросли на 80 процентов за год. При этом средний чек упал на 30 процентов по сравнению с январем-августом 2016-го, составив 14,8 тысячи рублей (туда-обратно).
Компания «Аэроклуб» занимается организацией деловых путешествий и различных мероприятий для корпоративных клиентов.
Ранее стало известно, что интерес к перелетам из РФ в государства ближнего зарубежья летом текущего года увеличился в два раза. При этом одним из самых популярных направлений путешествий оказалась Грузия.