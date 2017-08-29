В Японии открылся отель для трупов

В японском городе Иокогама открылся отель для трупов, ожидающих кремации. Видео из него публикует Ruptly.

«Число умирающих людей растет. Но число крематориев остается прежним, и похоронить человека после смерти сразу не получается. Людям приходится ждать четыре-пять дней, чтобы организовать кремацию», — рассказал управляющий отеля Наохико Иокота. По его словам, родственники умерших часто не знают, что делать, и звонят в похоронные службы, которые не могут им помочь.

Теперь они могут воспользоваться гостиницей для своего почившего родственника. Работники учреждения помогут им организовать похороны.

