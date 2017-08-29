Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер побрезговал лично сказать президенту Украины Петру Порошенко, что страна не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО. Об этом на своей странице Facebook во вторник, 29 августа, написал депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко". Не было необходимости расшаркиваться, соблюдая дипломатический протокол», — выразил мнение парламентарий.

Он также подчеркнул, что «момент издевательства над туземцами состоит именно в этом: европейский господин даже брезгует сказать все это "друзьям" лично».

Материалы по теме Взяли членство в свои руки Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО

Ранее во вторник стало известно, что Юнкер, выступая перед послами ЕС, заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.

Днем ранее украинский президент выразил уверенность, что страна получит членство в ЕС и НАТО. В феврале Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.