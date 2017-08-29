Призер Олимпиады-1988 из Великобритании совершил каминг-аут

Обладатель серебряной медали Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в беге на 110 метров с барьерами британец Колин Джексон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает The Guardian.

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«Мне не хотелось внимания к своей персоне, поэтому я не говорил об этом публично. Рассказать родителям пришлось в 2006 году после того, как мой бывший партнер продал историю о нашем поцелуе таблоиду. Тогда мама поинтересовалась у меня, правда ли это. Я подтвердил, после чего она спросила: "Почему люди такие бесчестные?"» — рассказал 50-летний атлет.

Помимо серебра на Играх-1988 в активе Джексона два золота чемпионатов мира (1993, 1999) в беге на 110 метров с барьерами. Первую победу на первенстве планеты спортсмен одержал с мировым рекордом. Карьеру Джексон завершил в 2003 году.

В апреле этого года каминг-аут совершил другой легкоатлет — канадский прыгун с шестом Шон Барбер, выступавший на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.