Протурецкие оппозиционеры в Сирии атаковали военных США

Военнослужащие США, находящиеся в Сирии, вынуждены были вступить в перестрелку с местной оппозиционной группировкой, поддерживаемой Турцией. Об этом заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Райан Диллон (Ryan Dillon), сообщает Reuters.

«Наши силы действительно были атакованы и открыли ответный огонь, а затем передислоцировались в безопасное место», — сообщил он.

Инцидент произошел неподалеку от города Манбидж на севере Сирии. В этом регионе действуют поддерживаемые Турцией группировки, выступающие против правительства в Дамаске.

Представители американского командования добавили, что сообщили Анкаре об инциденте. По словам Диллона, подобные происшествия между представителями возглавляемой США коалиции и оппозицией неприемлемы.

В Сирии с 2011 года длится противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (запрещено в России). Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.