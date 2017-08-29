Испанца и бразильца оштрафовали за игру в мяч в Саратове

Два иностранца привлечены к административной ответственности в Саратове. Причиной стала игра в мяч на дороге. Об этом начальник городского управления МВД Андрей Чепурной во вторник, 29 августа, сообщил РИА Новости.

Инцидент произошел в центре города. Молодые люди стояли на разных сторонах дороги, чеканили мяч и перебрасывали друг другу над проезжающими машинами.

«По обращению прохожих была проведена проверка, установлены лица, ими оказались гражданин Испании 1991 года рождения и гражданин Бразилии 1988 года рождения. В отношении них выписан административный протокол по статье 12.30 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех транспортным средствам"», — рассказал Чепурной. Иностранцам грозит штраф до тысячи рублей. Точный размер определит суд.

«Саринформ» уточняет, что оба нарушителя — профессиональные футболисты, участники суперфинала чемпионата России по пляжному футболу. По данным издания, это игроки ЦСКА Рафинья и Льоренц Гомес.