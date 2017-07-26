Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса

Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из клубного автобуса перед матчем второго тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском». Об этом «Чемпионат.com» рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«"Арсенал" нарушил технический регламент. Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а они выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать "Арсенал" на 10 тысяч рублей», — рассказал Григорьянц.

Момент выхода футболистов перед матчем из автобуса у стадиона традиционно показывают в записи перед началом трансляции игры по телевидению.

Матч между «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском» прошел в Туле в понедельник, 24 июля. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После двух туров туляки с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице. Хабаровчане потерпели на старте первенства два поражения и располагаются на последней строчке.