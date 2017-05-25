«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче за место в РФПЛ

Красноярский «Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в первом переходном матче за право выступить в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18. Об этом сообщает «Советский Спорт».

Встреча состоялась в Красноярске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 11-й минуте автоголом отметился полузащитник туляков Михаил Александров, на 72-й минуте Кирилл Комбаров восстановил равенство. Решающий мяч на 90-й минуте забил Артур Малоян.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая.

В параллельной встрече «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью 0:0.

По итогам сезона-2016/17 «Оренбург» и «Арсенал» заняли 13-е и 14-е места в таблице РФПЛ и попали в зону стыковых матчей. Высший дивизион напрямую покинули «Томь» и «Крылья Советов». «Енисей» и «СКА-Хабаровск» заняли 3-е и 4-е места в таблице Футбольной национальной лиге, также дающее право на участие в стыках.