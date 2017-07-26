В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отреагировал на наложение на команду штрафа из-за неправильного выхода игроков из клубного автобуса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Абсолютно никчемный пункт в регламенте, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать "Арсенал"? Ну штрафуйте дальше. Команда будет выходить так, как выходила», — заявил Балашов.

Он также отметил, что если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, это займет слишком много времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре.

Ранее в среду Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Арсенал» на 10 тысяч рублей за то, что игроки перед игрой второго тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (1:0) вышли из клубного автобуса не только через переднюю дверь, как это предусмотрено регламентом, но и через заднюю.