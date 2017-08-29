Четверть школьников провели летние каникулы дома

Четверть российских школьников провела летние каникулы в текущем году в родном городе. Об этом эксперты турсервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Были опрошены почти шесть тысяч человек. 24 процента участников исследования заявили, что их дети никуда не выезжали в июне-августе.

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Кроме того, 19 процентов сказали, что отвозили ребенка на дачу, а 12 процентов — в деревню. 10 процентов отправляли отпрысков на море с родственниками, пять — в детский лагерь в России, два — в такое же заведение, но за рубеж.

Помимо того, 28 процентов респондентов выбрали все вышеперечисленные варианты, заявив, что их дети успели отдохнуть как внутри страны, так и за рубежом.

В июне стало известно о результатах посвященного летнему отдыху опроса, организованного «Левада-Центром». Большинство участников этого исследования сообщили, что в июне-августе 2017 года их несовершеннолетние дети/внуки останутся дома.