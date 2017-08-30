Коррекционные школы в России превратят в обычные

С начала нового учебного года коррекционные и спецшколы станут «просто школами». Из их названия будут исключены поясняющие приставки, но функционал не изменится. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева, передает в среду, 30 августа, «Интерфакс».

По ее словам, число учебных заведений для детей с особенностями развития останется прежним (1764 школы), и они сохранят свои надбавки. Также она отметила, что ни одна коррекционная школа с 2016 года не была закрыта. Эти учреждения оснастят комплексом для проверки здоровья учащихся — зрения, слуха, осанки и других показателей.

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Параллельно будет развиваться инклюзивное образование, 11 тысяч обычных школ примут таким образом 367 тысяч детей.

Васильева пообещала уделить внимание подготовке дефектологов. Сейчас такие специалисты готовятся в 60 вузах, в этом году пройдет их первый всероссийский съезд.

6 июля министр образования Ольга Васильева заявила о переводе всех российских школ из ведения муниципалитетов в подчинение региональным властям. По ее мнению, участие муниципалитетов в создании учебных программ мешает созданию единого образовательного пространства.