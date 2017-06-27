В Госдуме предложили вернуть политинформацию для школьников

Депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР) предложил включить в школьную программу уроки политинформации, разъясняющие суть ключевых событий в России и за ее пределами. Соответствующее обращение он направил главе Минобрнауки России Ольге Васильевой, сообщает RT во вторник, 27 июня.

«Молодежь активно интересуется политикой и пытается участвовать в политической жизни страны. Я считаю, что молодежью нужно заниматься, а элементарные знания о политической обстановке они должны получать в школе», — сказал Сысоев. Он подчеркнул, что сейчас подростки могут получить интересующую их информацию только в «провокационных источниках в интернете».

По задумке парламентария, школьникам могут преподавать основы политических реалий в рамках курса «Обществознание». При этом оценки по этой дисциплине им ставить не должны.

31 мая спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров высказал мнение, что подростки участвуют в акциях протеста из-за того, что в стране утрачен советский опыт работы с молодежью. Он посетовал, что в России больше не популярны комсомольские организации.

В 2014 году вернуть уроки политинформации, которые были в обязательной программе советских школ, предлагал депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Вадим Соловьев. Вице-спикер ГД, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов раскритиковал инициативу, подчеркнув, что политинформация была «тратой времени».