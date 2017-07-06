Васильева решила вернуть государство в управление школами

Министр образования Ольга Васильева заявила на заседании профильного комитета Госдумы в четверг, 6 июля, о переводе всех российских школ из ведения муниципалитетов в подчинение региональным властям, пишет «Коммерсантъ».

«Сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно,— я позволю себе такой термин произнести — "государственные школы". То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — цитирует издание Васильеву.

У федерального и региональных министерств, по ее словам, сегодня нет прямых рычагов влияния на 44 тысячи российских школ.

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Васильева подчеркивает, что участие муниципалитетов в создании учебных программ мешает созданию единого образовательного пространства.

Реформа начнется с 16 изъявивших желание пилотных субъектов страны. Процесс переподчинения уже стартовал в Санкт-Петербурге, Самарской и Астраханской областях.

Для распространения этого начинания на все регионы, по словам Васильевой, потребуются законодательные изменения. Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в ответ сказал о готовности депутатов сотрудничать с ведомством по данному вопросу.

На том же заседании Ольга Васильева рассказала о проекте создания единого портала с онлайн-курсами для развития дистанционного обучения, передает ТАСС. «Мы хотим к 2020 году довести количество качественных курсов до 3,5 тысяч в надежде, что этими курсами будут пользоваться не менее 3,5 миллионов человек», — отметила министр.