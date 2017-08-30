Новый сервис предложил деньги всем желающим за поиск авиабилетов

В интернете заработал сервис Farefetch, который предлагает всем желающим деньги за поиск дешевых авиабилетов. На новый портал обратили внимание ряд СМИ, в частности, The Independent и Business Insider.

Farefetch действует следующим образом: человек, который хочет найти авиабилеты по выгодной цене, вводит на сайте информацию о маршруте и датах путешествия, числе пассажиров и максимальной сумме, которую он готов заплатить.

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Затем данные тут же отправляются пользователям сервиса, которые согласны искать дешевые билеты. Как утверждается на сайте Farefetch, в поисках могут принимать участие сотни человек.

К примеру, путешественника интересует прямой рейс Лондон — Лос-Анджелес. Он оставляет заявку, в которой указывает, что готов заплатить за перелет максимум 520 долларов. Пользователь Farefetch находит авиабилеты за 480 долларов, а разницу в 40 долларов оставляет себе.

Ищущий дешевые тарифы человек сам бронирует рейс, после чего оставившему заявку туристу приходит электронное письмо. Затем путешественник выплачивает требуемую сумму.

В Farefetch подчеркивают, что как только запрос был отправлен на сайт, его уже нельзя отменить или исправить данные. Для изменения маршрута или времени путешествия пассажиру придется обращаться к авиакомпании, рейсом которой ему предстоит лететь.

В июле британская газета Daily Star перечислила несколько способов приобретения дешевых авиабилетов. Журналисты посоветовали использовать специализированные сервисы наподобие Skyscanner, бронировать перелеты в составе турпакета и воздерживаться от путешествий летом.

