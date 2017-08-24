Названы наиболее подешевевшие для российских авиапассажиров направления

Флоренция оказалась наиболее подешевевшим направлением перелетов из России за рубеж в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса Kayak, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 24 августа.

Средняя цена авиабилета (туда-обратно) в итальянский город в период с января по середину августа составила 16,8 тысячи рублей. Это на 36 процентов меньше по сравнению с аналогичным промежутком 2016 года.

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Следом идет еще один город Италии — Болонья. Улететь туда в первой половине текущего года можно было примерно за 15,5 тысячи рублей (минус 28 процентов).

Замыкает тройку Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Путешествия из России в этот испанский город подешевели на 17 процентов. Стоимость билета составила 22,1 тысячи рублей.

Лидером по подорожанию перелетов из РФ оказался Киев. В текущем году билеты в столицу Украины выросли в цене на 90 процентов, достигнув 23,7 тысячи рублей.

Тарифы на путешествия в Сеул увеличились на 60 процентов, до 28,2 тысячи рублей. В тройке наиболее подорожавших маршрутов также значится населенный пункт Лука на Мальте. Цены на билеты туда повысились на 49 процентов по сравнению с январем-августом 2016-го (21,6 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что среди всех направлений перелетов из Москвы сильнее всего на грядущий осенне-зимний период подешевели рейсы в Прагу, Баку, Бангкок.