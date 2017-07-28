Названы самые дешевые направления для летнего отдыха

Внутренние туристические направления оказались самыми дешевыми. Об этом эксперты сервиса для путешественников «Туту.ру» в пятницу, 28 июля, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о забронированных на июнь-август 2017 года путевках. Они выяснили, что недельный тур по России обойдется одному человеку примерно в 17,5 тысячи рублей.

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Далее идет Абхазия с показателем в 19,9 тысячи рублей. Замыкает тройку Чехия. Путешественник сможет отдохнуть там за 20,4 тысячи рублей. В топ-5 бюджетных туристических направлений этого лета также попали Болгария (чуть более 26 тысяч рублей) и Турция (30,1 тысячи рублей).

Также стало известно, что Россия в июне-августе лидирует по общему количеству заказанных путевок. Кроме того, в пятерку популярных мест отдыха вошли Турция, Греция, Тунис и Таиланд.

В июле турсервис Reward Expert в ходе глобального исследования определил, что самой дешевой для путешественников страной является Мексика, а наиболее дорогой — Исландия.

