Ценности
 

Land Rover погонялся с собачьей упряжкой

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Land Rover решила отметить Международный день собак. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

Внедорожник Discovery Sport проверили на приспособленность к перевозке домашних животных. Автомобиль доставил собак в Лыжный тоннель в Финляндии для спринта по снежной трассе. А затем машина посоревновалась в скорости с упряжкой из шести ездовых хаски на километровой дистанции.

После преодоления первого уклна упряжка набрала и поддерживала среднюю скорость в 35 километров в час. Для Discovery Sport для усложнения задачи на дистанции установили несколько ледяных блоков.

По итогам двух кругов упряжка и Discovery Sport шли почти синхронно, но Land Rover все же выиграл гонку с совсем небольшим отрывом. «Снег — одна из самых требовательных поверхностей, с которыми сталкиваются водители всего мира во время зимы. Однако Discovery Sport оказался таким же приспособленным к этим условиям, как и четвероногий экипаж», — рассказал главный инженер систем динамической стабилизации Jaguar Land Rover Карл Ричардс.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Land Rover назвал лучших представителей «Редукционизма»
Новый Land Rover Discovery назвали автомобилем года
Land Rover обновил коллекцию велосипедов
Последние новости
Северокорейские СМИ показали довольного ракетными пусками Ким Чен Ына
Легкоатлетка Клишина рассказала об отношении к России в IAAF
В музей наивного искусства подбросили картину Руссо
Наказанный за расизм теннисист усомнился в законности возвращения Шараповой
Американским трансгендерам временно разрешили служить в армии
У просидевших в одиночной камере участников телеэксперимента сдали нервы
Порноактеры развенчали главный миф о сексе в реальной жизни
Ценности
Ценности00:0429 августа

«Ребята из Узбекистана — лучшие»

Что грозит внешности российских мужчин
22:3029 августа

Porsche усовершенствовал новый Cayenne

20:2929 августа

Nars придал сексуальности матовой помаде

19:2229 августа

Hermes выпустил аромат для миллениалок

Ценности00:0327 августа

Пошла по горам

Смелая девушка штурмует Кавказ
16:1129 августа

Британцы показали подборку одежды к новому учебному году

15:3829 августа

В ЦУМ привезут блестящие кроссовки Nike

13:5229 августа

Первой женщиной-посланницей Tudor стала Леди Гага

Ценности00:0824 августа

На кончике кисти

Связь восточного искусства, благовоний и эротики
14:1029 августа

Ray-Ban показал новые оптические модели очков

11:4729 августа

Садоводы обвинили Alexander McQueen в плагиате

06:4029 августа

Французы разработали бальзам для «идеальных поцелуев»

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Россиянам указали на рост заболеваемости туберкулезом на Украине
Депутат Деньгин объяснил предложение о переносе начала учебного года
Депутатам предложили перенести начало учебного года
Избитый водителем за неприличный жест автостопщик умер в больнице Ярославля
Дрифтующая БМД врезалась в легковушку на перекрестке в Рязани
СМИ сообщили о стрельбе из автомата на МКАД
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
СМИ сообщили о росте числа жертв урагана «Харви»
Американским трансгендерам временно разрешили служить в армии
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Назван максимальный размер украинской пенсии
На Украине «Русал» обвинили в уничтожении алюминиевого комбината
На Украине анонсировали второй этап блокады Донбасса
В Киргизии ликвидировали двух предполагаемых террористов
США отказались присоединяться к «нормандскому формату»
Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Клименко анонсировал создание российской Ассоциации блокчейна и криптовалют
ЦБ войдет в капитал «Открытия»
Промсвязьбанк показал лучшие результаты работы за три года
«Пересвет» вознамерился обанкротить «Настюшу»
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
Байкал: 360 минут и вся жизнь
Экологи и бизнесмены объединяются в борьбе за сохранение уникального озера
С сертификата эксплуатанта «Нордавиа» снято ограничение срока действия
Чистая прибыль «Газпрома» рухнула на треть
Суд обязал Константина Пономарева выплатить четыре миллиарда рублей налогов
В России упали продажи Bentley
Все материалы
Силовые структуры
Станислав ДумкинМодный приговор
Что стоит за убийством блогера в парке Горького
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Кубанский форсаж: в Краснодаре лихач обстрелял ДПС
У подозреваемого был целый арсенал оружия
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в обстреле полицейских в Краснодаре
В СК рассказали о расследовании убийства блогера в парке Горького
В российских тюрьмах впервые пройдет день открытых дверей
Фигуранта «дела реставраторов» арестовали по делу о хищении в Ново-Огарево
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Доказано массовое отравление древних римлян свинцом
Пересмотрены рекомендации по употреблению жиров и углеводов
Раскрыт способ сделать секс приятным для обоих партнеров
Получено самое холодное вещество во Вселенной
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Легкоатлетка Клишина рассказала об отношении к России в IAAF
Наказанный за расизм теннисист усомнился в законности возвращения Шараповой
Российский футбольный арбитр забил мяч с центра поля
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
20 самых интересных кинопремьер на ближайшие три месяца
А тому ли я дала
10 самых абсурдных фильмов, поддержанных Фондом кино
Кадр из фильма «Мстители»«Комиксы — как Библия: все знают, но мало кто прочел»
Почему их любят смотреть в кино, но редко держат на книжных полках
Названы дата и место прощания с Дмитрием Коганом
В музей наивного искусства подбросили картину Руссо
Феминистки окропили менструальной кровью портрет Николая II во имя «Матильды»
Скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Журналиста в прямом эфире забросали красками и шлепнули по лицу
У просидевших в одиночной камере участников телеэксперимента сдали нервы
«Они угрожают убить меня, и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Представлен новый интерфейс YouTube
Закрыт главный рассадник ненависти в интернете
Все материалы
Ценности
Land Rover погонялся с собачьей упряжкой
«Ребята из Узбекистана — лучшие»
Что грозит внешности российских мужчин
Porsche усовершенствовал новый Cayenne
Hermes выпустил аромат для миллениалок
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
В ЦУМ привезут блестящие кроссовки Nike
Первой женщиной-посланницей Tudor стала Леди Гага
Все материалы
Путешествия
Долго, дорого, интернета нет
20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Молодой турист улетел за границу по паспорту любовницы
Заблудившийся польский турист устроил огромный пожар в лесах Черногории
В России захотели объявить 2019-й Годом гостеприимства
Конюхов решил совершить кругосветное путешествие на лодке за 222 дня
Спрос на деловые путешествия из России в Грузию вырос в разы
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством
Порноактеры развенчали главный миф о сексе в реальной жизни
Аллигатор напугал полицейского из Луизианы до визга
Модель Playboy пожаловалась на слишком большую грудь
Все материалы
Битва суперседанов: BMW M5 против Mercedes-AMG E 63
Виртуальное сражение двух очень быстрых машин
Охота на Серебряного Барона
Как Формула-1 вернулась из отпуска с эффектным Гран-при Бельгии
Вот он: микроавтобус мечты
Забытые концепт-кары: потрясающий GMC L'Universelle из 1955 года
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Финн проехал за три года на Tesla Model S 400 тысяч километров
«АвтоВАЗ» представил самую дорогую «Весту»
Citroen сделал «стильный» кроссовер-кабриолет на электротяге
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы