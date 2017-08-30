Land Rover погонялся с собачьей упряжкой

Компания Land Rover решила отметить Международный день собак. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

Внедорожник Discovery Sport проверили на приспособленность к перевозке домашних животных. Автомобиль доставил собак в Лыжный тоннель в Финляндии для спринта по снежной трассе. А затем машина посоревновалась в скорости с упряжкой из шести ездовых хаски на километровой дистанции.

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После преодоления первого уклна упряжка набрала и поддерживала среднюю скорость в 35 километров в час. Для Discovery Sport для усложнения задачи на дистанции установили несколько ледяных блоков.

По итогам двух кругов упряжка и Discovery Sport шли почти синхронно, но Land Rover все же выиграл гонку с совсем небольшим отрывом. «Снег — одна из самых требовательных поверхностей, с которыми сталкиваются водители всего мира во время зимы. Однако Discovery Sport оказался таким же приспособленным к этим условиям, как и четвероногий экипаж», — рассказал главный инженер систем динамической стабилизации Jaguar Land Rover Карл Ричардс.