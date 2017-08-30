CNN показал руины столицы ИГ с беспилотника

Телеканал CNN опубликовал видео из разрушенной столицы террористической группировки «Исламское государство» — сирийского города Ракка. Кадры размещены на сайте телеканала.

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Журналист CNN смог попасть в город вместе с Демократическими силами Сирии (ДСС) — союзом курдских и арабских вооруженных формирований. Часть Ракки уже освобождена от джихадистов, однако съемки там все равно опасны. По оценкам ДСС, из города по-прежнему не могут выбраться около 20 тысяч человек. Число боевиков, противостоящих освободителям, может доходить до полутора тысяч.

Штурм города идет с июня. Его взятие считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

Деятельность группировки «Исламское государство» запрещена на территории России.