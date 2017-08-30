Подражавшие звездам футбола юные челябинцы напились водки

Игроки детской футбольной команды напились до бессознательного состояния в одном из челябинских дворов. Сюжет об этом вышел в эфире программы «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.

Прохожие обнаружили нескольких юных спортсменов лежащими на земле у детской площадки. На ногах мог стоять только 13-летний вратарь Валера, пытавшийся убедить окружающих, что он и его партнеры по команде отравились в кафе. На место вызвали скорую помощь, медики диагностировали у пострадавших сильное алкогольное отравление и привели их в чувство.

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Утром следующего дня выяснилось, что накануне дети напились водки. Как рассказал Валера, алкоголь по их же просьбе купил некий мужчина. «Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был "Тархун". Потом на качельках качались, страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи», — вспоминает мальчик.

Матери вратарь сказал, что захотел почувствовать себя футболистом. НТВ добавляет, что компанию впечатлило видео с прошлогодней вечеринки с кальянами и шампанским в Монте-Карло, на которой были замечены российские игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев.

С детьми провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. На родителей юных футболистов составлены протоколы.