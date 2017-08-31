Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы над мультсериалом

Композитора Альфа Клаузена уволили из проекта «Симпсоны» после 27 лет работы. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, артисту позвонил продюсер мультсериала Ричард Сакаи и заявил, что шоу находится в поисках «другой музыки» и больше не нуждается в услугах Клаузена.

Новость подтвердил в Twitter сам композитор. «Спасибо за поддержку, к сожалению, это правда», — написал он.

Представители телеканала Fox комментировать сведения отказались.

Альф Клаузен создал музыку для более чем 560 эпизодов. Он также получил две премии «Эмми» и 21 номинацию за саундтрек к «Симпсонам». Его считают самым плодовитым композитором в истории награды, всего за все свои работы он был номинирован на приз 30 раз.