Создатель «Симпсонов» снимет мультфильм для взрослых о принцессе-алкоголичке

Создатель мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мэтт Грейнинг снимет анимационную комедию для взрослых для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Coming Soon.

Проект получил название Disenchantment («Разочарование»). Сериал расскажет о злоключениях юной принцессы-алкоголички, ее друга эльфа Эльфо и ее личного демона Люци. Действие будет разворачиваться в средневековом королевстве.

«"Разочарование" будет о жизни и смерти, любви и сексе, и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что говорят старшие, колдуны и прочие ублюдки», — описал замысел Грейнинг.

Всего планируется снять 20 эпизодов. Анимацией займется студия Rough Draft Studios, где рисовали графику для «Футурамы».

Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно будут выходить по 10 серий.