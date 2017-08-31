Viktor & Rolf воскресил дырявое платье семилетней давности

Нидерландская марка Viktor & Rolf подготовила специальную коллекцию одежды в честь 25-летия компании. Как сообщает Harper's Bazaar, для создания лимитированной линейки дизайнеры отобрали несколько моделей из архивов бренда.

В коллекцию вошли всего три модели. Одна из них — интерпретированное на современный лад дырявое платье, которое вошло в кутюрную коллекцию 2010 года. Остальные две модели: платье-сверток в розовых бантах из весенне-летней коллекции Flowerbomb 2005 года и пальто с объемными буквами из осенней линейки No 2008 года.

Вещи уже доступны на официальном сайте марки и продаются по цене от 200 до 350 долларов.

Viktor & Rolf — нидерландский бренд, основанный дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Снереном в 1993 году. Специализируется на производстве мужской и женской одежды и обуви, аксессуаров и парфюмерии. В 2003 году дизайнеры подписали контракт на создание женского аромата с косметической компанией L’Oreal.