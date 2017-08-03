Российский бренд выпустил платья и шорты из платков

Российский бренд аксессуаров Radical Chic представил коллекцию одежды на основе платков марки из шелкового твила с оригинальными принтами. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 3 августа.

«Платье на основе забавного принта Сatwork стало бестселлером, — отметила основательница бренда Александра Калошина. —

Платочный шелк-твил очень приятно носится в одежде». В линию вошли платья средней длины, шорты пижамного покроя, свободные блузы и жакет-кимоно с принтами платков Catwork, «Летучие мыши», «В дороге» и «Стиль».

Фото: Radical Chic 1 /3

Компания Radical Chic основана в 2012 году, специализируется на создании платков с авторскими принтами из шелка, шерсти, хлопка и кашемира. Представляла коллекции на парижской выставке Premiere Vision, лауреат премии PROfashion Awards 2015 и национальной премии в области индустрии моды в номинации «Аксессуары».

В сезоне весна-лето 2017 бренд Radical Chic представил коллекцию зонтиков с принтами платков «Гурман», In Vogue, «В марте», «Кремлевский» и другими.