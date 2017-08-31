Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс

Депутат Верховной Рады, глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов выразил мнение, что кардинально изменить ситуацию в зоне вооруженного конфликта в Донбассе может введение миротворческой миссии. Его заявление опубликовано на сайте политического объединения.

По словам Герасимова, существует несколько вариантов миротворческой миссии. «Первое — это, например, формат, предложенный президентом Украины, озвученный во время сессии Генеральной Ассамблеи. Также в обсуждении действительно находится формат ввода миротворцев под формат ОБСЕ. И также в обсуждении находится введение миротворцев под формат полицейской миссии из Европы», — сказал парламентарий.

По его словам, российские миротворцы не смогут участвовать в миссии в Донбассе.

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23 августа президент Украины Петр Порошенко пообещал представить на Генассамблее ООН в сентябре идею введения миротворцев в Донбасс. Он отметил, что «вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело». По его мнению, «все упирается в нежелание России».

В июле пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что привлечение наблюдательных сил на разделительной линии возможно только с согласия всех участников. «Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта», — напомнил представитель Кремля.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.