Шнурова назначили ответственным за котов на Первом канале

Певец Сергей Шнуров станет ведущим новой программы «Главный котик страны» на Первом канале. Описание проекта опубликовано на сайте канала.

Ведущий предстанет обычным котовладельцем, покажет свой дом, прогуляется по Санкт-Петербургу и покажет тайные места города. Шнуров намерен найти ответ на главный вопрос — почему кошатники так любят своих питомцев.

«Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», — рассказал Шнуров.

Певец с помощницами будет ходить в гости к знаменитостям и выяснять, как те ухаживают за своими котами. В каждой программе — десятки роликов с котами из интернета, собирающие миллионы просмотров.

Программа будет выходить по воскресеньям на Первом канале.

Ранее стало известно, что программа «Пока все дома» начнет выходить на телеканале «Россия 1». Первый выпуск появится в эфире 10 сентября.