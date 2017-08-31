Недалеко от Белого дома надули крысу-Трампа

В центре Вашингтона недалеко от Белого дома появилась гигантская надувная фигура президента США Дональда Трампа в виде крысы. Об этом сообщает газета The Hill.

Пятиметровую фигуру создал владелец нью-йоркской галереи Джон Пост Ли. Он дал ей название Castigat Ridendo Mores (лат. «Смехом бичует нравы»).

По словам Ли, он просто хотел пошутить над Трампом, «чтобы тот как в зеркале увидел, как он умаляет значение других людей».

Отмечается, что ранее эта фигура находилась в Нью-Йорке.

Нынешний хозяин Белого дома не раз вдохновлял американских деятелей искусства. Так, в Вашингтоне была установленанадувная фигура цыпленка высотой девять метров с прической как у Трампа. В августе на Манхэттене появилась скульптура Трампа, кормящего голубей собственными сообщениями в Twitter. В июне в Нью-Йорке прошла выставка твитов американского президента.