Певца Александра Ермака задержали за убийство предложившего ему интим юриста

Московская полиция задержала певца и продюсера Александра Ермака. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Исполнителя подозревают в убийстве знакомого юриста. Преступление было совершено 23 августа в квартире погибшего на севере столицы.

Ермаку предъявлено обвинение.

35-летний артист гостил у своего 45-летнего приятеля, уроженца Абхазии. По информации издания, тот в какой-то момент разделся и стал намекать на интимные отношения, после чего певец нанес юристу 11 ударов ножом.

Отмечается, что Ермак поранил руку и вскоре после убийства ушел в аптеку. Подозреваемый сообщил, что вернулся в квартиру и принял душ, чтобы смыть кровь.

В полицию обратился водитель исполнителя, которому тот признался в убийстве по дороге домой. Шофер записал слова Ермака на диктофон.

В репертуаре Александра Ермака песни «Женщина лета», «Докричусь до небес» и «Мама».