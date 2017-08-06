Молодежь взобралась на фонарные столбы во время выступления Бабкиной в Омске

Певица Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» выступили в Омске на Дне города. На площади перед сценой собралась огромная толпа, некоторые молодые люди взбирались на фонарные столбы, чтобы лучше видеть происходящее. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает местный портал Om1.ru.

Репортер издания отметил, что исполнительница задержалась на 40 минут, из-за чего горожане хором начали кричать: «Бабкину! Бабкину!». Когда певица вышла на сцену, толпа встретила ее овациями. Журналист добавил, что среди пришедших на городскую площадь было много молодых людей, но большую часть собравшихся все же составили люди старшего возраста.

Паблик «Омск ВК» во «ВКонтакте» провел опрос «Омичи, а вы все-таки пошли на выступление Бабкиной?». Полторы тысячи человек (67 процентов) ответили, что принципиально отказались от посещения концерта. 15 процентов участников признались, что не ходили на праздник. Лишь четыре процента опрошенных заявили, что им понравилось выступление.

Приглашение Бабкиной на День города вызвало негодование у жителей. Депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев направил письмо мэру Вячеславу Двораковскому с требованием отменить концерт. По его мнению, выступление 67-летней Бабкиной может внушить омичам мысль, что другие российские города — современнее. «Такие, казалось бы, ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма», — написал он.

Неофициальный опрос, посвященный тому, какой артист должен выступить на Дне города, был организован в группе «Типичный Омск» во «ВКонтакте» 23 июня. В нем приняли участие почти девять тысяч человек. Желающим предлагалось выбрать одного из 10 исполнителей, больше всего голосов набрали «Ленинград» (2,8 тысячи), певец Егор Крид (1,7 тысячи) и группа «25/17» (1,3 тысячи).

После этого лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пообещал дать концерт в Омске.