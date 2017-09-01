Журналист поиздевался над спамером с помощью паспорта Джейсона Борна

Журналист Джош Билингсон (Josh Billinson) рассказал в Twitter, как потроллил спамера, требующего копию его паспорта. В ответном письме он прислал снимок документов Джейсона Борна из одноименного фильма с Мэттом Дэймоном.

«Почтовый мошенник настойчиво просил меня прислать копию паспорта. Я прислал. Он очень расстроился»

В комментариях к твиту пользователи принялись придумывать, какие еще документы можно присылать злоумышленникам, которые под разными предлогами пытаются заполучить личные данные юзеров. Так, комментаторы вспомнили, как выглядит паспорт Джеймса Бонда и Мактрахера из фильма «Суперперцы».

Спамер, вероятно, обиделся на письмо и обвинил Билингсона в обмане. Тем не менее, на предложение журналиста остаться друзьями мошенник ответил утвердительно.