Найден работающий без подключения к сети сайт

Американский разработчик Крис Болин (Chris Bolin) создал сайт, который работает только без подключения к интернету. Об этом сообщает Motherboard.

«Вы должны уйти в офлайн, чтобы увидеть содержание», — говорится в сообщении на главной странице сайта.

После отключения от сети на портале открывается послание, в котором автор советует почаще уходить в офлайн тем, кто хочет быть более продуктивным.

По словам Болина, в современном мире внимание людей принадлежит не только друзьям или членам семьи, но и неизвестным спамерам. Практически все окружение постоянно отвлекается на сообщения в мессенджерах и уведомления в мобильных приложениях.

Разработчик посоветовал посетителям сайта периодически «одаривать» себя минутами без подключения сети, чтобы по-настоящему оценить свое время и себя.

В июне пользователи развлекательного портала Reddit организовали сбор самых «отвратительных» фотографий в интернете. В хранилище попали фото странных артов, которые люди выдают за современное искусство, сувениров ручной работы, картин непрофессионалов, а также «шедевры» мейкапа и маникюра, когда-либо увиденные ими на просторах интернета.