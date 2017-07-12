Интернет и СМИ
 

В сети раскрыли хитрые уловки продавцов и рестораторов

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Пользователи развлекательного портала Reddit поделились опытом и знаниями о том, как рестораны, магазины и даже продавцы комнатных растений обманывают своих клиентов. Пост, под которым посетители сайта рассказывали о своем опыте, набрал свыше 30 тысяч комментариев.

Пользователи пишут, что не стоит надеяться на акцию «найдите дешевле и мы вернем вам деньги». «Магазины матрасов, которые предлагают вернуть деньги, заключают договор с производителями на изготовление абсолютно одинаковых моделей, но с разными названиями для разных магазинов, а потому извлечь выгоду из этой акции невозможно», — сообщает один из посетителей Reddit.

Бывший официант рассказал, как обманывают посетителей ресторанов. «Однажды я решил перелить суп из чашки в пустую миску (миска супа стоила намного дороже чашки). Миска оказалась заполнена до краев», — поделился он наблюдением.

Один из юзеров посоветовал внимательнее относиться к тому, что продают в цветочных лавках. Он рассказал, что однажды его друг хвастался, что приобретенный им кактус цветет целый год. Присмотревшись к цветку, мужчина увидел, что он искусственный и просто приклеен к растению.

Другой пользователь на примере продажи цветов объяснил, как действуют акции. В школе им поручили продавать герань по 25 центов за каждую, однако никто не проявлял интереса к покупке растений. Тогда маленький продавец сделал табличку «Купите одну герань за доллар и получите три бесплатно», и цветы моментально раскупили.

Еще один юзер вспомнил, как его товарищ хитро зарабатывает на желающих избавиться от навязчивых енотов. Он отлавливает надоедливых животных в одном районе и подкидывает их в другой, чтобы жители окрестных домов обращались к нему за помощью.

Продавцы-консультанты используют более тонкие методы «развода» клиентов. Посетитель под ником philopsilofer описал несколько таких уловок. К примеру, консультанты в магазинах делают вид, что им совершенно безразлично, купите ли вы товар по акции. Излишняя активность может отпугнуть потенциальных покупателей, отмечает юзер. Также продавцы создают искусственный дефицит.

Ранее в конце июня на Reddit обсуждали худшие из подарков, которые когда-либо получали пользователи.

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