В сети пожаловались на самые худшие подарки от родственников и бывших

Пользователи Reddit вспомнили о самых худших подарках, которые им доводилось получать за всю жизнь. В итоге обсуждение набрало более 500 комментариев.

Инициатором выступил пользователь с ником LAO WHY BAN, опубликовавший в специальном разделе AskReddit вопрос «Какой самый худший подарок вы когда-либо получали?» В ответ посетители портала прислали сотни примеров неприятных презентов.

Большинство пользователей принялись жаловаться на подарки, полученные в детстве. «Когда мне было десять, моей сестре на Рождество подарили приставку Nintendo Wii. Мне же достался пульт от нее, чтобы я мог играть вместе с ней или с ее разрешения. Следующие три года моя сестра была самой большой сволочью, которая командовала, могу ли сидеть за приставкой или не могу, даже когда она сама не играла», — рассказал один из них.

Не забыли юзеры и про подарки от непутевых родственников. «У меня был лотерейный билет, подаренный мне моей тетей. И когда я соскоблил верхний слой, оказалось, что я выиграл десять долларов. Тетя забрала его обратно и сказала, что дети не должны играть с лотерейными билетами», — поделился посетитель с ником Betdogs3.

«Когда я был маленьким, моей младшей сестре подарили огромный бассейн, а мне — "Сникерс"», — поддержал его Christian2pt0.

Нашлись и те, кто вспомнил нелепые подарки от своих бывших. «Завернутый в капустные листья футбольный мяч от моего бывшего парня. Я никогда не интересовалась футболом, я была 20-летней девушкой. Капуста? Что за хрень?» — возмутилась Ariellann.

Ранее в июне посетители Reddit начали публиковать и обсуждать постыдные фотографии из прошлого. В итоге пользователи выложили сотни тематических снимков и видеозаписей в специально созданный раздел Blunderyears («Ошибки прошлых лет»).