Официальный евро упал ниже 69 рублей

Официальный курс евро, установленный Центробанком на 2 сентября, составляет 68,99 рубля. Он понижен на 62 копейки. Доллар при этом подешевел на 48 копеек, до 58,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже единая европейская валюта к 13:15 мск поднялась в цене на три копейки, до 69,09 рубля, американская — на две копейки, до 58,02 рубля. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,98 процента, до 52,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

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31 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин представил обновленный прогноз роста ВВП, согласно которому в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей. Средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар по сравнению с 64,4 рубля, заложенных в предыдущую версию прогноза.

В будущем году среднегодовой курс российской валюты составит 64,7 рубля за доллар (69,8 рубля в предыдущем прогнозе), в 2019 году — 66,9 рубля (71,2 рубля), а в 2020 году — до 68 рублей (72,7 рубля).