СКР решил напомнить детям и их родителям о правилах безопасного поведения

Следственный комитет России (СКР) начал под своей эгидой акцию с девизом «Чужих детей не бывает», призванную напомнить при помощи постеров детям и их родителям правила безопасного поведения в повседневной жизни. Об этом в пятницу, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Как отметили в СКР, в подготовленных материалах содержится информация об опасностях, которые могут угрожать жизни и здоровью детей на дороге, при общении с незнакомыми людьми, в интернете и местах досуга.

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«Цель акции — вновь и вновь напомнить об элементарных мерах безопасности, которые должны соблюдать дети и подростки. Ведь анализ уголовных дел, жертвами которых стали несовершеннолетние, показывает, что причина в большинстве случаев одна — дети не знают элементарных правил безопасности», — рассказала официальный представитель ведомства.

Она напомнила, что ежегодно в России около 20 тысяч детей становятся жертвами преступлений. Информационные материалы в рамках акции размещены на транспорте, а также в интернете, в том числе в социальных сетях и Instagram.