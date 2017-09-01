Citroen предложил водителям мыться в машине

Французская компания Citroen представит концептуальную версию минивэна Spacetourer. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте марки. Официальная премьера автомобиля состоится в рамках международного автосалона во Франкфурте, который пройдет в середине сентября.

Минивэн предназначен для дальних путешествий. В конструкцию интегрирован специальный тент, также машина оснащена душем: вода подается из бака, встроенного в дверь багажного отделения.

Фото: пресс-служба Citroen 1 /3

Кроме того, в машине предусмотрено место для небольшой кухни, куда помещаются газовая плита и раковина.

Спальное место, по словам представителей марки, можно оборудовать как на крыше машины, так и положив матрас на задние сиденья. В качестве дополнительных опций: метеостанция, сейф, холодильник и специальный непромокаемый контейнер для одежды.