MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт

Британская марка MINI готовится представить первый электрический концепт-кар. По предварительным данным, модель получит название MINI Cooper E. Официальная премьера состоится в рамках международного автосалона, который пройдет во Франкфурте в сентябре. Об этом сообщает BMW Blog.

Технические особенности машины пока не раскрываются. Известно, только то, что запас хода у нее будет составлять порядка 400 километров, а сборку будут осуществлять в Германии.

MINI — марка британских люксовых малогабаритных автомобилей, принадлежащая немецкому концерну BMW. По оценке BMW, к 2025 году продажи электромобилей будут составлять от 15 до 25 процентов общего объема сбыта.

В конце июля 2017 года представители компании назвали сроки выпуска первого серийного электромобиля. Автомобиль будет производиться в кузове хардтоп на заводе в Оксфорде, но компоненты силовой установки планируется импортировать из ФРГ. Нладить производство планируют в 2019 году.

