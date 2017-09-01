Флотилия шлюпок и моторок пришла на помощь жителям Хьюстона

Флотилия добровольцев на шлюпках, тузиках и моторных лодках спасает жителей Хьюстона, пострадавших от наводнения после урагана «Харви». Подробности операции приводит Reuters.

Создал импровизированную флотилию бывший сотрудник спасательной службы Брюс Марголис. Сразу после того, как ветер стих до приемлемого уровня, он разместил в соцсетях призыв ко всем владельцам лодок присоединиться к спасательной операции и оставил номер своего телефона, по которому могли бы позвонить оказавшиеся в беде жители Хьюстона.

Материалы по теме Америка уходит под воду Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана

Вскоре число добровольцев достигло нескольких сотен. По словам профессиональных спасателей, волонтеры прибыли именно тогда, когда были больше всего нужны: в первые часы после трагедии, когда еще не успели прибыть подкрепления со всей страны. Добровольцы отслеживали призывы о помощи, которые жители Хьюстона размещали в соцсетях. Средства на топливо и снаряжение собрали методом краудфандинга.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По последним данным, от стихийного бедствия погибли как минимум девять человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.