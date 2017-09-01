Авиакомпания Ryanair отказала женщине с дочерью в перелете из-за их ручной клади

Сотрудники авиакомпании Ryanair не пустили на борт самолета мать с дочерью из-за проблем с ручной кладью у пассажирок. Об этом пишет газета Daily Express.

Инцидент произошел 10 августа в аэропорту Аликанте на востоке Испании. Таня Элстон (Tania Alston) и ее 12-летняя дочь Малайка (Malaika) намеревались вернуться рейсом лоукостера в английский Манчестер.

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Однако у выхода на посадку их остановили работники Ryanair. Они заявили, что ширина сумки Малайки на два сантиметра превышает установленные авиакомпанией максимальные размеры для ручной клади.

Элстон предложили сдать вещи дочки в багаж, заплатив 50 фунтов стерлингов (около 3,8 тысячи рублей). Однако у женщины не было в тот момент при себе денег, а зарплату она должна была получить только на следующий день.

Затем 51-летней туристке сказали, что ее сумка также не подходит по размерам для ручной клади. Элстон тоже велели сдать имущество в багаж. Таким образом женщине нужно было заплатить 100 фунтов стерлингов за две сумки.

Так как путешественницы отказалась это делать, им не разрешили подняться на борт лайнера. В итоге мать и дочь провели ночь в аэропорту, причем спать им пришлось на полу, так как свободных кресел в авиагавани не было. Элстон назвала произошедшее ужасным случаем. На следующий день она купила билеты у лоукостера Jet2.com и без проблем улетела домой со своим ребенком.

В Ryanair в связи с произошедшим подчеркнули, что постоянно призывают пассажиров соблюдать правила, касающиеся ручной клади. Однако туристы часто нарушают эти нормы, что в загруженный летний сезон приводит к задержкам рейсов, заметили представители перевозчика.

В апреле стало известно, что пассажиру американской авиакомпании American Airlines отказали в перелете из-за того, что он пронес на борт лайнера виолончель.

