Пассажир самолета сдал в качестве багажа пивную банку

Пассажир австралийской авиакомпании Qantas сдал в багаж пивную банку. Дин Стинсон (Dean Stinson) признался, что хотел таким образом просто пошутить. Об этом сообщает портал Mashable.

Мужчина следовал внутренним австралийским рейсом из Мельбурна в Перт в субботу, 8 июля. По словам Стинсона, у него возникли проблемы со стойкой автоматической регистрации в аэропорту вылета. Устройство отказывалось принимать нестандартный багаж.

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В итоге турист обманул прибор, поставив банку в лоток для досмотра личных вещей пассажиров. Предмет был доставлен в Перт в целости и сохранности. Стинсон получил его на ленте выдачи багажа.

Как передает BBC News, в Qantas призвали других пассажиров не следовать примеру мужчины. «Парень сделал это, он покорил интернет, но теперь мы хотели бы забыть об этом», — заявил представитель перевозчика.

Ранее в июле стало известно о самых странных вещах, которые пытались сдать в багаж или пронести в ручной клади пассажиры британской авиакомпании Virgin Atlantic. Оказались, что путешественники намеревались провезти в лайнере целую тушу корову, ванну, изголовье кровати и другие предметы.