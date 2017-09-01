Установка памятника Ивану IV в Александрове перенесена на неопределенный срок

Установка памятника Ивану Грозному в городе Александров Владимирской области перенесена на неопределенный срок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы администрации Александровского района Елену Шульгу.

Чиновница отметила, что к вопросу о монументе власти вернутся после полного завершения благоустройства набережной города. Шульга рассказала, что отказываться от проекта никто не собирается.

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«То, что на Александровской земле появится памятник Ивану Грозному, не вызывает сомнений. С этим согласны и местные жители, мы также видим большой интерес и поддержку со стороны туристов», — сказала представитель администрации.

26 июля памятник русскому царю, предназначавшийся для Александрова, появился в Москве в Петроверигском переулке на Аллее правителей. Автор скульптуры Василий Селиванов передал памятник на ответственное хранение Российско военному-историческому обществу (РВИО).

Месяцем ранее Селиванов и его единомышленники из фонда «Русский витязь» забрали у властей Александрова скульптуру и вывезли ее из города. В конце апреля памятник русскому царю исчез с места установки, пока его автор отходил обедать. Свидетели произошедшего были уверены, что монумент украли, но в администрации города это объяснили переносом открытия на лето.

Первый в России памятник Ивану Грозному был открыт 14 октября 2016 года в Орле, городе, который царь основал в 1556 году.