В Петербурге оштрафовали причастную к смерти балетмейстера Вихарева клинику

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику, врач которой оказывала услуги по анестезии в стоматологической больнице, где 2 июня скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает пресс-служба территориального органа Росздравнадзора, передает РИА Новости.

Клиника «Центр интегративной медицины — ИнАлМед» была привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 14.1. КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований»).

Было установлено, что организация не имеет права оказывать услуги по анестезиологии и реаниматологии на выезде.

4 августа РИА Новости сообщало, что суд оштрафовал на 200 тысяч рублей учреждение «Клиника доктора Лившиц», оказывающее стоматологические услуги, но не обладавшее лицензией на осуществление работ и услуг по анестезиологии и реаниматологии. По этой причине клиника приглашала анестезиолога из «Центра интегративной медицины — ИнАлМед».

Причиной смерти танцовщика и хореографа Сергея Вихарева стали побочные эффекты обезболивающего препарата, введенного ему внутривенно.

Вихарев — заслуженный артист России и лауреат театральной премии «Золотая маска». Артист был солистом Мариинского театра с 1986 года. Он танцевал партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Витязь в тигровой шкуре», «Ромео и Джульетта», «Петрушка», «Броненосец "Потемкин"» и «Тщетная предосторожность».