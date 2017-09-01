Бизнес
 

Lada Vesta подорожала

Перейти в «Мою Ленту»

Практически все комплектации седана Lada Vesta с 1 сентября подорожали на девять тысяч рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самая доступная версия этой модели — комплектация Classic с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач — стоит 554,9 тысячи рублей. Машина подорожала на 1,6 процента. В более дорогом оснащении, комплектации Luxe Multimedia, ценник подрос на 1,2 процента, достигнув почти 745 тысяч рублей.

Осталась прежней лишь стоимость Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive — стоимость автомобиля начинается от 763,4 тысячи рублей.

По данным «Автостата», за семь месяцев текущего года в России было реализовано 41,1 тысячи седанов LADA Vesta, что на 46 процентов больше прошлогодних продаж за тот же период. Модель находится на третьем месте по популярности в России, уступая Kia Rio и Lada Granta.

В июле сообщалось, что средняя цена нового легкового автомобиля в России составили около 1,3 миллиона рублей. Отечественные машины с начала 2017 года подорожали примерно на 5 процентов, иномарки — на 3,3 процента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне потратили на люксовые автомобили более 23 миллиардов рублей
Средняя цена нового автомобиля в России превысила 1,3 миллиона рублей
Российский авторынок вырос на 10 процентов за пять месяцев
Последние новости
Собчак ответила на слухи об участии в выборах президента
Представители Роснефти и Минэкономразвития дадут показания по делу Улюкаева
Таксист во Внуково сбил парковщика и прокатил его на капоте
Lada Vesta подорожала
Драка вышибал с туристами на Майорке попала на видео
Поедавшего бекон перед мусульманками шведа приговорили к штрафу
Болельщик сбил с велосипеда российского гонщика во время «Вуэльты»
Другие материалы рубрики
Бизнес00:0231 августа

По самые помидоры

Российскую экономику не спасут даже овощи
04:5723 августа

Медведев поручил наладить поставки дальневосточной рыбы по всей России

17:4931 августа

В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы

12:23Сегодня

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефтепродукты

Бизнес11:1023 августа

Здесь просто огонь, огонь!

История успеха основательницы детского клуба Freedom в Великом Новгороде
12:4222 августа

Российские работодатели разочаровались в молодых специалистах

17:0731 августа

Медведев сменил главу «Россетей»

10:24Сегодня

Россия решила разыскать все активы ЮКОСа за рубежом

Бизнес08:59Сегодня

«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»

Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
09:5123 августа

СМИ узнали об угрозе отзыва лицензий у пяти тысяч российских пилотов

19:0131 августа

«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»

10:0323 августа

Импорт пластмассовых игрушек в Россию вырос на треть из-за спиннеров

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Хабаровский таксист извинился перед умывшимися зеленкой девушками
Пятилетняя девочка из Оренбуржья попала в больницу с простреленной скулой
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Три автомобиля упали в реку в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока
Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Все материалы
Мир
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
В Венесуэле заинтересовались боливарами супруги оппозиционера на лечение бабушки
Лавров понадеялся на танго России и США
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
В Генштабе ВСУ придумали срок захвата Россией «коридора в Калининград»
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российского генерала
Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко
В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Спрос на кредиты для подготовки детей к школе резко подскочил
Силуанов порассуждал о размере Резервного фонда
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
ЦБ собрался повысить защиту банковских интернет-приложений
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
Lada Vesta подорожала
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефтепродукты
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
За неделю истребители ВКС восемь раз поднимались на перехват воздушных целей
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Обнародована возможная причина неудачного выведения «Союзом» пяти спутников
Раскрыт способ сделать секс приятным для обоих партнеров
Названа главная причина смерти во время секса
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Гребец опубликовал фото ладоней после плавания по Северному Ледовитому океану
Болельщик сбил с велосипеда российского гонщика во время «Вуэльты»
Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой
Роналду обошел Пеле по количеству голов за сборную
Все материалы
Культура
Что нам делать в церкви
Венеция, день 2: экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Умер актер детективных сериалов Ричард Андерсон
Раскрыты детали третьего сезона «Настоящего детектива»
Женская киноверсия «Повелителя мух» взбесила соцсети
В РПЦ осудили нападение на студию режиссера Учителя
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Все материалы
Ценности
Ученицы St. Stephens High School, ГонконгКороткие юбчонки
Азиатские школьницы против европейских
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Harley-Davidson покрасил мотоциклы под джинсу
Дэвид Гетта отпраздновал окончание лета с TAG Heuer
Работников отеля «Метрополь» одели в дизайнерскую форму
Tom Ford нашел источник соблазна в сычуаньском перце
Все материалы
Путешествия
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Драка вышибал с туристами на Майорке попала на видео
Сотни туристов застряли в горах Кабардино-Балкарии из-за селя
На Пхукете поймали плававшего у пляжей трехметрового крокодила
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Ралли-кар «Группы Б», который никогда не гонялся
Роскошные фотографии раллийного автомобиля на базе Mazda RX-7
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Удивительные примеры ретро-футуризма
Самые красивые классические машины из будущего
Выехавший из канавы автомобиль едва не врезался в кортеж Трампа
Volvo XC40 получит мультимедийку и электронику старших моделей
Ключи от автомобилей DS приспособили для оплаты покупок
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы