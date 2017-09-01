Lada Vesta подорожала

Практически все комплектации седана Lada Vesta с 1 сентября подорожали на девять тысяч рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самая доступная версия этой модели — комплектация Classic с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач — стоит 554,9 тысячи рублей. Машина подорожала на 1,6 процента. В более дорогом оснащении, комплектации Luxe Multimedia, ценник подрос на 1,2 процента, достигнув почти 745 тысяч рублей.

Осталась прежней лишь стоимость Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive — стоимость автомобиля начинается от 763,4 тысячи рублей.

По данным «Автостата», за семь месяцев текущего года в России было реализовано 41,1 тысячи седанов LADA Vesta, что на 46 процентов больше прошлогодних продаж за тот же период. Модель находится на третьем месте по популярности в России, уступая Kia Rio и Lada Granta.

В июле сообщалось, что средняя цена нового легкового автомобиля в России составили около 1,3 миллиона рублей. Отечественные машины с начала 2017 года подорожали примерно на 5 процентов, иномарки — на 3,3 процента.