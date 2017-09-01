Гребец опубликовал фото ладоней после плавания по Северному Ледовитому океану

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Алекс Грегори в своем Instagram выложил фотографию ладоней после длительного плавания по Северному Ледовитому океану.

«Фото моих рук, которые долгое время находились в мокрых перчатках. Мозоли не были большой проблемой, но соль из воды въедалась в кожу. Просто невероятный опыт», — написал спортсмен.

Британец в составе группы из шести человек достиг самой северной точки в истории походов на гребном судне. Участниками было побито 11 мировых рекордов. Плавание длилось месяц.

В середине июля польский велогонщик Павел Полянски выложил в соцсетях фотографию своих обгоревших ног со вздувшимися венами после участия в этапе «Тур де Франс». Фото шокировало его подписчиков.