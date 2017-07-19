Состояние ног участника «Тур де Франс» ужаснуло его подписчиков

Польский велогонщик Павел Полянски (Paweł Poljański) показал в Instagram, в каком состоянии находятся его ноги после 70 часов 13 минут 50 секунд участия в веломногодневке «Тур де Франс». Его подписчики признались, что испытали неприятный шок от увиденного.

Полянски участвует в самой престижной велогонке мира, стартовавшей 1 июля, с первого дня в немецкой команде Bora-hansgrohe. У спортсменов было 16 гоночных дней и всего два дня отдыха. На фото видно, как по линии шорт обгорели его ноги, а вены на них вздулись.

After sixteen stages I think my legs look little tired 😬 #tourdefrance A post shared by Paweł Poljański (@p.poljanski) on Jul 18, 2017 at 10:04am PDT

Обеспокоенные состоянием ног 27-летнего Полянски подписчики называют снимок «ужасной картиной». Они посочувствовали спортсмену и выразили надежду на то, что после соревнований его ноги придут в норму. Некоторые подписчики признались, что настолько впечатлены снимком, что и сами почувствовали боль в ногах.

«Что за нафиг? Твои ноги отвратительны», — шутят в комментариях другие. Некоторые напоминают гонщику о необходимости защищать свои ноги от солнечных лучей с помощью специального крема.

В 2017 году «Тур де Франс» проходит в 104-й раз. Маршрут пролегает по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции, и завершится 23 июля на Елисейских полях в Париже.